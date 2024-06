Zoom : les héros du débarquement à l’honneur

Certains sont arrivés lundi à Deauville, accueillis par Brigitte Macron, d’autres sont arrivés samedi à Paris sous les applaudissements et ont pris le bus jusqu’en Normandie : ils sont 250, ils sont les véritables stars des célébrations du débarquement et ils sont centenaires. Les images des célébrations du débarquement rappellent donc que l’on peut être vieux et d’actualité.

