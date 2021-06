Zoom : les matchs France-Allemagne, bien plus que du foot

« Comme en 18 », le gros titre de l’Équipe après la victoire des Bleus face à l’Allemagne fait polémique. Beaucoup y ont vu une référence maladroite à la Première guerre mondiale. Alors qu’en ouvrant le journal, on comprend vite que l’Équipe fait en réalité référence à 2018 et pas à 1918. Pour autant, la confusion est compréhensible tant le vocabulaire du sport et particulièrement du foot emprunte régulièrement au vocabulaire guerrier. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.