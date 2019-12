Zoom : les petits détails qui coincent chez Laurent Pietraszewski, nouveau Monsieur Retraites du gouvernement

Après la démission de Jean-Paul Delevoye, le gouvernement s’est trouvé un nouveau « Monsieur Retraite » pour porter la réforme en la personne de Laurent Pietraszewski. A peine était-il nommé que l’ancien élu était sous le feu des critiques. En cause, les généreuses rémunérations perçues au cours de sa carrière et un portrait peu flatteur dressé par ses anciens employés. On en parle avec Valentine Oberti dans son Zoom.

