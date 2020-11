Zoom : les Trump vs les Biden, le match des familles

En savoir plus sur Yann Barthes

Durant toute la journée du vote et depuis l’annonce des tous premiers résultats, les Trump se sont affichés tous ensemble. Plus qu’une famille, c’est une armée que le président sortant a réuni autour de lui à la Maison Blanche pour fêter sa victoire – qui n’est pourtant pas encore acquise. Chez les Biden, la journée et la soirée électorale aussi se passait en famille, mais dans un style nettement différent. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.