Venise est l’une des villes les plus prisées par les touristes. Problème : cet afflux de visiteurs dégrade la qualité de vie des habitants, mais également le patrimoine de la ville. Pour essayer de juguler la masse de touristes qui se presse sur ses canaux, Venise a décidé d’instaurer une taxe, entre 3 et 10€, pour avoir le droit de pénétrer dans son centre-ville. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.