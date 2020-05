Zoom : l’impossible "protocole sanitaire" imposé pour la réouverture des écoles

En savoir plus sur Yann Barthes

Les écoles maternelles, primaires et les collèges doivent rouvrir leurs portes à partir du 11 mai prochain. Partout en France, là où les maires et les directeurs d’établissements ont accepté de rouvrir les portes des écoles, on tente d’organiser le retour des élèves. Pour eux, le gouvernement a mis en place un « protocole sanitaire », un rapport de 54 pages de règlement sur ce qu’il faut et ne faut pas faire avant d’accueillir de nouveau les élèves. Un pavé, donc, qui a provoqué la colère des maires. Lilia Hassaine nous en parle dans son Zoom.