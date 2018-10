Zoom : le look colonial polémique de Melania Trump

Melania Trump était en voyage officiel au Kenya cette semaine et la Première dame des États-Unis n’est pas passée inaperçue. Au point de provoquer une véritable polémique. Lilia Hassaine nous décrypte le pourquoi du comment dans son Zoom. Les voyages officiels à l’étranger sont de véritables casses-tête pour les personnalités politiques. Il ne faut faire ni entorse au protocole ni aux coutumes du pays d’accueil et accorder sa tenue à la situation. Melania Trump avait bien conscience de ce dernier point lors de son voyage au Kenya, si bien qu’elle a poussé le look « Afrique » à son extrême-limite… la limite coloniale. La Première Dame des États-Unis est ainsi apparue avec un chapeau dans le style de ceux portés par les blancs en pleine époque coloniale. Un choix esthétique pour le moins douteux qui a fait réagir les médias américains et internationaux. Un hashtag a même été créé pour l’occasion, afin de moquer l’enchaînement de clichés de la Première dame.