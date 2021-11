Zoom : l’ultra-virilité, le mouvement qui veut s’opposer à la « féminisation » de la société

Les jeunes identitaires ont une nouvelle obsession : l’ultra-virilité. En réaffirmant une « virilité masculine », leur besoin d’autorité et de fermeté, ils espèrent contrer la supposée « féminisation » de la société. Celle-là même qui aurait conduit au mariage pour tous, développés les courants féministes et écolos, sans parler des combats de genre et d’identité sexuelle. Parmi ces nouveaux identitaires adeptes de « l’ultra-virilité », on retrouve le youtubeur Papacito. À 35 ans, il compte plus de 100 000 abonnés sur sa chaîne d’extrême droite, laquelle lui permet de discuter entre Youtubeurs barbus ou moustachus qui prônent leur virilité à chaque instant. On retrouve aussi Julien Rochedy, 33 ans, ancien directeur du Front national de la jeunesse devenu Youtubeur à son tour et adepte de la chevalerie. Ces nouveaux identitaires ont trouvé leur nouveau maître à penser en la personne d’Éric Zemmour. Pour le polémiste, la virilité, la vraie, est celle du cinéma : celle d’hommes courageux et forts, prêts à venir en aide aux pauvres petites choses fragiles que sont les femmes. Cette version de l’homme, Éric Zemmour en a fait une obsession qu’il décrivait déjà dans son livre « Premier sexe » paru en 2006, véritable Bible masculiniste et donc livre de chevet pour nouveaux identitaires « ultra-virils ».