Zoom – Manifestations : il y a les violences "légitimes" et celles qui ne le seraient pas

Depuis une dizaine de jours, on observe une montée des violences dans les manifestations, qu’elles soient spontanées ou organisées. Violences contre les forces de l’ordre, avec plus de 400 policiers et gendarmes blessés, mais également violences des forces de l’ordre contre les manifestants, comme en attestent des centaines de vidéos. Pourtant, à écouter le gouvernement, ces dernières violences n’existeraient pas.