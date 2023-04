Zoom - Marine Le Pen : la stratégie du silence et de la cravate

Invitée sur RMC ce mercredi matin, Marine Le Pen a de nouveau attaqué le style vestimentaire des députés de la NUPES, qu’elle accuse de siéger à l’Assemblée en « guenilles ». À défaut de « guenilles », les députés de la NUPES sont de plus en plus nombreux à siéger en habits « civils », comprenez sans costume et tailleur. Tout l’inverse du Rassemblement national donc. Qui en fait un argument de succès politique.