Zoom: Marlène Schiappa, lissage brésilien, Instagram et polémique

Alors que l’année 2021 s’annonce d’ores et déjà compliquée entre la campagne de vaccination en retard, le virus mutant, la rentrée scolaire, les difficultés économiques, … une ministre française préfère jouer les influenceuses sur Instagram. Cette ministre, c’est Marlène Schiappa, chargée de la Citoyenneté auprès du ministre de l’Intérieur. Sur son compte Instagram public, son compte de ministre, Marlène Schiappa a posté dimanche soir une vidéo de… ses cheveux. De dos, elle balance ses cheveux fraîchement coiffés de gauche à droite, avec une gestuelle digne des publicités L’Oréal. En commentaire, elle salue le travail d’ANS Brasil, un salon de coiffure du 8ème arrondissement spécialiste du lissage brésilien. Et ça, forcément, ça n’est pas passé du tout. D’abord parce que la ministre a utilisé son compte public de ministre, plutôt qu’un compte Instagram privé et personnel, pour faire de la publicité à une entreprise. Ensuite parce que face aux réactions choquées, l’équipe de communication de Marlène Schiappa s’est embourbée dans des explications contradictoires. En premier lieu, on assurait au sein de son équipe qu’il s’agissait d’un fake, d’une fausse publication mise en ligne sans l’autorisation de la ministre. Problème : on reconnaît assez facilement dans cette vidéo plusieurs éléments du décor de Marlène Schiappa, déjà vus dans de précédentes publications. Ensuite, l’équipe de communication de la ministre a donc fait volte-face, ne parlant plus de « fake », mais promettant qu’il n’y a eu aucun accord commercial entre Marlène Schiappa et le salon de coiffure, qui reconnaît avoir reçu la ministre. On débriefe avec Lilia Hassaine dans son Zoom.