Zoom : Meghan Markle est-elle "woke" ?

L’interview de Meghan Markle et du prince Harry a été suivie par 17 millions de personnes aux États-Unis, 11 millions au Royaume-Uni et 1 million et demi de Français. De quoi donner à l’expression « laver son linge sale en public » tout son sens. Si on en parle autant, c’est – certes parce que l’interview est très people – mais aussi parce que le discours de Meghan Markle était hautement politique. La Duchesse de Sussex a répété à plusieurs reprises qu’elle et son fils auraient été discriminés au sein même de la famille royale, en raison de leur couleur de peau. Rejointe par le prince Harry, ils ont tous deux insisté sur le fait que la famille royale aurait dû voir en leur couple une formidable opportunité pour promouvoir la diversité et la tolérance dans le pays et sur le plan mondial.