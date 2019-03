Zoom : Melania Trump a-t-elle embauché un sosie pour la remplacer ?

Complot facile, fake news ou scoop de l’année ? Depuis l’élection de Donald Trump à la Maison Blanche, il se murmure que le gouvernement aurait embauché une fausse Mme Trump pour accompagner le président lors de ses déplacements. On en parle avec Lilia Hassaine. Depuis l’accession de Donald Trump à la Maison Blanche, le couple Trump bat de l’aile. Nombreux sont les signes d’une mésentente croissante entre Donald Trump et son épouse Melania. Une distance qu’explique en partie Michael Wolf dans son livre « Le feu et la fureur » lorsqu’il apprend à ses lecteurs que ni Donald Trump ni Melania Trump n’avaient rééllement envisagé de remporter l’élection présidentielle américaine… L’auteur raconte d’ailleurs que Melania Trump avait accepté de se plier aux besoins de la campagne de son mari à la condition expresse de pouvoir retrouver une vie normale une fois l’échec passé. Pas de bol pour Melania, Donald Trump a été élu pour 4 ans à la tête du pays. Et il semblerait que la Première dame des États-Unis n’ait pas vraiment envie d’endosser son nouveau rôle. Il se murmure même qu’elle aurait embauché une doublure, une fausse Melania, pour la remplacer lors des déplacements officiels. Une rumeur montée en épingles sur les réseaux sociaux, à grands renforts de photographies censées prouver l’existence d’une #FakeMelania.