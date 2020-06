Zoom : Melania Trump, poil à gratter dans la campagne de Donald Trump

En savoir plus sur Yann Barthes

Donald Trump sera-t-il reconduit pour un second mandat à la Maison Blanche ? Dans les sondages, l’actuel président américain est distancé par Joe Biden, candidat démocrate et grand favori de l’élection de novembre. Mais une autre personnalité pourrait bien, là aussi, lui causer du tort : sa femme, Melania Trump. De plus en plus régulièrement ces derniers mois, la First Lady a ouvertement pris position contre son mari. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.