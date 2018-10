Zoom : Metapedia, Gab, Bitchute, … les réseaux sociaux parallèles de l’extrême-droite

L’attaque de Pittsburgh a conduit à la fermeture du réseau social d’extrême-droite GAB. L’auteur de la tuerie, Robert Bowers, fréquentait ce site et avait même, quelques heures avant son passage à l’acte, publié un message visant l’organisation juive d’aide aux réfugiés. Si GAB a dû fermer ses portes, de nombreux autres réseaux sociaux "parallèles" et utilisés par les sympathisants de l’extrême-droite existent sur la toile. Youtube, Wikipedia et même Meetic, tous ont leur équivalent à la droite de la droite.