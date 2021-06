Zoom : Michel Houellebecq, à contre-courant

Alors que Valeurs actuelles, Éric Zemmour, Philippe de Villiers et certains généraux passent le plus clair de leur temps à alerter sur le « déclin » de la France, les dangers du « grand remplacement » et l’arrivée imminente d’une « guerre civile », Michel Houellebecq, lui, est moins pessimiste. Sur le site britannique « UnHerd », l’écrivain le plus commenté au monde s’amuse de ceux qui « s’auto flagellent » en France. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.