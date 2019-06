Zoom : "Je suis dévasté, c'est l'inverse de ce que je voulais" Michel Izard réagit à la polémique autour de son sujet jugé sexiste dans le JT de TF1

« Des doigts si fins qu’on comprend que certains aimeraient être à la place de la balle ». C’est par ces mots que Michel Izard a ouvert son sujet sur la Coupe du monde féminine de football diffusé au JT de 13h de TF1. La séquence, repérée par des téléspectateurs, a rapidement fait le tour des réseaux sociaux et provoqué l’indignation des internautes qui en dénoncent le sexisme et la misogynie. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.