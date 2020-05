Zoom : Michel Onfray, homme de gauche ou d’extrême droite ?

En savoir plus sur Yann Barthes

Tout comme Didier Raoult, Michel Onfray pourrait être un des « outsiders » de la campagne présidentielle de 2022. L’écrivain et philosophe a d’ailleurs lancé son propre média, « Front populaire » avec toute la panoplie d’un mouvement politique qui ne dit pas, encore, son nom. Mais un mouvement politique de quel bord ? L’essayiste penche-t-il à gauche ou au contraire, à l’extrême-droite ? On essaie d’y voir plus clair avec Lilia Hassaine dans son Zoom.