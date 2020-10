Zoom – Mise en place d’un couvre-feu : comment font nos voisins ?

En savoir plus sur Yann Barthes

En Angleterre, comme en France, les bars et restaurants doivent fermer boutique à 22h. Comme en France, certaines villes étaient jusque-là épargnées par cette restriction et viennent de passer en alerte maximale. Comme à Liverpool, où pour fêter la dernière soirée d’ouverture des pubs, les habitants ont organisé une gigantesque fête. Sans masque, sans distanciation sociale, 100% Covid. En Allemagne également, les bars et restaurants devront fermer dès 23h, mais ni chez eux, ni en Angleterre il n’est question de « couvre-feu » comme en France.