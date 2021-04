Zoom – Mission Space X : comment la NASA et Thomas Pesquet veulent nous faire rêver

Quatre astronautes, dont le Français Thomas Pesquet s’envoleront ce vendredi pour la Station Spatiale Internationale (SSI) depuis la Floride. Et si on en parle autant, c’est parce que le vol de la NASA est géré non pas par l’agence spatiale américaine, mais par une société privée, celle d’Elon Musk, Space X. Et pour être bien sûr de captiver le monde entier, ils ont tous mis le paquet à grand renfort de communication sur les réseaux sociaux et dans les médias.