Zoom – Moquées, humiliées ou agressées : 50 ans de femmes à la télé

Pierre Ménès était sur le plateau de Touche pas à mon poste sur C8 lundi soir pour se défendre après avoir été accusé d’agressions sexuelles sur trois journalistes. Pour se défendre, le journaliste sportif a notamment évoqué « l’époque » qui serait différente aujourd’hui et dans laquelle certains de ses gestes et paroles ne seraient plus tolérés, alors qu’ils étaient considérés acceptables jusque-là. Est-ce vraiment une question d’époque ou de mentalité ? En remontant dans les archives de la télévision, Lilia Hassaine a retrouvé des heures et des heures d’images de femmes dénigrées, moquées, humiliées et carrément agressées face caméra.