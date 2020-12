Zoom: mystère autour de l’apparition d’un monolithe géant dans le désert

En savoir plus sur Yann Barthes

Qu’est-ce que cet étrange monolithe trouvé en plein désert de l’Utah aux Etats-Unis ? La découverte de ce bloc de métal a suscité de folles interrogations toute la semaine : visite extra-terrestre, signe divin, tous les médias américains se sont mis sur le coup. Et puis soudainement, plus rien. Le monolithe pourtant massif s’est évaporé. Le même phénomène s’est produit en Roumanie la semaine dernière. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.