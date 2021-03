Zoom – Nicolas Sarkozy : fallait-il écouter ses conversations avec son avocat ?

Nicolas Sarkozy a été condamné à trois ans de prison, dont un ferme, dans le procès de l’affaire dite des écoutes. L’ancien président est reconnu coupable de corruption et de trafic d’influence. Pour ses avocats, qui ont annoncé faire appel, tout l’enjeu de ce procès bis sera de questionner la légitimité des écoutes téléphoniques qui ont permis la mise en cause de Nicolas Sarkozy. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.