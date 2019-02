Et si une intelligence artificielle ultradéveloppée pouvait produire des articles, des contenus, voire des fake news avec un réalisme impressionnant ? C’est le pari de la dernière intelligence artificielle conçue par Elon Musk. Et elle est si réussie – et donc si potentiellement dangereuse – que les chercheurs qui l’ont développé ont décidé de ne pas la rendre publique. On en parle avec Lilia Hassaine.