Zoom : Obama, le président qui aimait chanter

Dans « Born in the USA », le livre co-écrit par Bruce Springsteen et Barack Obama, on retrouve de très nombreux discours du 44ème président des États-Unis. Des discours raturés, corrigés jusqu’à la dernière minute avant d’être prononcés, avant de devenir des morceaux d’Histoire. Dans le livre, on comprend vite qu’un bon discours doit avoir toutes les qualités d’une chanson : du rythme, de l’émotion et de la musicalité. Bruce Springsteen confie d’ailleurs à Barack Obama que les chanteurs et les politiques ont un point commun : la mégalomanie de croire qu’on possède une voix qui mérite d’être entendue dans le monde entier. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.