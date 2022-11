Zoom – Ocean Viking : au nom de quel intérêt LR et RN s’opposent-ils à l’accueil des réfugiés ?

Après l’arrivée des 234 rescapés de l’Ocean Viking à Toulon, les réactions politiques se suivent… et se ressemblent. Les Républicains et le Rassemblement national parlent d’une seule voix : contre l’accueil d’un navire humanitaire et pour une « fermeté » qui serait « la véritable humanité ».