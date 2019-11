« Ok Boomer ! » Cette injonction est entendue partout sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours. Elle est devenue incontournable et est utilisée par la jeunesse contre les « baby-boomers », les personnes qui sont nées et ont grandi après la seconde guerre mondiale. D’où vient ce « Ok Boomer » ? On en parle avec Valentine Oberti dans son Zoom.

