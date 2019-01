Zoom : où s’arrête le "sexy" et où commence le sexisme dans la pub ?

« Seulement 4 mots peuvent rendre leur sourire aux femmes : ‘je t’aime’ et ‘soldes’’. Cette phrase, tirée d’une publicité pour l’enseigne McArthurGlen était, jusqu’à hier, placardée sur un panneau d’affichage de la ville de Roubaix. Face à la polémique, soulevée grâce au compte Twitter « Pépite sexiste », l’enseigne a présenté ses excuses et fait retirer son affiche. Et ce n’est pas la première enseigne a retiré des affiches jugées sexistes.