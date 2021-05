Zoom – Patrick Buisson : la stratégie de la provocation

Après Philippe de Villiers, c’est au tour du politologue d’extrême-droite Patrick Buisson de faire sa tournée promo. L’écrivain publie « La fin d’un monde », un livre qui explique grosso modo pourquoi le monde d’hier était mieux, selon lui. Cette semaine, Patrick Buisson était donc invité partout dans les médias et sa stratégie en a surpris plus d’un : alors qu’il est notoirement considéré comme un homme d’extrême-droite, il s’est lancé dans une sorte d’éloge de l’islam ponctuée de phrases en forme de provocation. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.