On ne s’attendait pas forcément à cette conséquence liée au Coronavirus : à Hong-Kong, les gens se battent pour acheter… du papier toilette. Tout est parti d’une rumeur propagée sur Whatsapp, trop vite pour que le gouvernement chinois de calme le jeu. A travers le pays et dans le reste du monde, on a constaté d’autres conséquences inattendues au virus. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.

En savoir plus sur Yann Barthes