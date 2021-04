Zoom : Philippe de Villiers, l’homme tout en nuances

Comme à chaque fois qu’il est en tournée de promo, Philippe de Villiers s’affiche partout. Depuis la sortie de son dernier livre le 7 avril, il enchaîne les interviews dans tous les médias de France, sans oublier sa Une choc de Valeurs Actuelles pour laquelle il appelait les Français à « l’insurrection ». Il faut dire que son dernier livre cartonne : déjà 35 000 exemplaires vendus, il est même meilleure vente Amazon toutes catégories confondues. Un succès répété pour le fondateur du Puy du Fou qui sait, depuis longtemps, comment faire parler de lui. Cette année, c’est surtout de sa croisade contre Emmanuel Macron dont on parle le plus. Pourtant, il n’y a encore pas si longtemps, les deux hommes étaient proches et très complices. Mais ça, c’était avant. Philippe de Villiers a trouvé mieux : se placer en opposition de l’actuel président, déconnecté de la réalité, alors qu’il serait lui l’homme de la vraie France. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.