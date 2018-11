La caravane de migrants venant du Honduras est arrivée à la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis… où elle a été accueillie par des militaires et des canettes de gaz lacrymogènes. Une image, une photographie prise à la frontière et mise en Une du Washington Post a choqué les Américains, et l’Europe. On en parle avec Lilia Hassaine.