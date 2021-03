Zoom – Polémique après la Une de Libération : la lassitude des électeurs de gauche n’est pas nouvelle

Ce week-end, le journal Libération publiait en Une le témoignage d’électeurs de gauche qui affirment qu’ils ne feront plus barrage à Marine Le Pen face à Emmanuel Macron en 2022. « J’ai déjà fait barrage, cette fois c’est fini », titre le journal. La Une a déclenché une vive polémique et fait réagir la quasi-totalité de la sphère macroniste. Mais le journal a-t-il en réalité tapé dans le mille ? De plus en plus d’électeurs de gauche jugent la politique d’Emmanuel Macron trop à droite pour être acceptable, et même trop à droite pour être vraiment différente de celle de Marine Le Pen. Et cette lassitude d’une partie de la gauche ne date pas d’hier. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.