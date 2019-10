Du sang de règles rouge, et non plus bleu, et des représentations imagées de la vulve féminine, et c’est la panique. La nouvelle publicité Nana créé la polémique depuis sa toute première diffusion il y a quelques jours. De nombreux téléspectateurs, choqués, ont saisi le CSA pour la faire retirer. Valentine Oberti nous explique pourquoi la vulve crispe.

En savoir plus sur Yann Barthes