Zoom – Policier tué à Avignon, féminicide à Bordeaux : entre exploitation médiatique et politique

Deux faits divers tragiques ont fait la Une toute la journée sur les chaînes d’info : la mort d’un policier abattu à Avignon et la mort de Chahinez, brûlée vive par son mari en pleine rue à Mérignac. Si ces sujets sont importants et doivent provoquer le débat, sur les chaînes d’info, ils sont traités sous le prisme de l’émotion avant tout. Les deux sujets ont occupé près de 3h sur la tranche 6h-12h sur BFMTV, CNEWS et LCI. Et qui dit exploitation médiatique dit exploitation politique. Les membres de la droite dure ont saturé l’antenne sur ces sujets ce matin, à commencer par les RN Jordan Bardella, Sébastien Chenu, Nicolas Bay ou encore Marine Le Pen.