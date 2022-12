Zoom : pour comprendre l’ampleur de la crise de l’hôpital français

L’hôpital français est en crise, l’information ne surprend plus personne, mais il n’est pas certain qu’on en prenne toute la mesure. 10 000 soignants et 400 chefs de service ont adressé, la semaine dernière, une lettre ouverte à Emmanuel Macron pour alerter sur l’état actuel de la pédiatrie. Le constat qu’ils dressent est terrible. On en parle avec Clément Viktorovitch.