Zoom : pourquoi diffuser la photo du père et de sa fille noyés à la frontière américaine ?

Depuis deux jours, une photo a fait le tour du monde : celle des corps d’un père et de sa fille, noyés en tentant de rejoindre les États-Unis depuis le Mexique. L’image a été reprise partout : à la télévision, sur le web, les réseaux sociaux, dans la presse écrite. Et, comme pour la photo du petit Aylan, mort sur une plage turque en 2015, une question se pose : faut-il ou ne faut-il pas diffuser ces images ? On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.