Zoom : pourquoi l’Instagram de Laeticia Hallyday pourrait lui coûter cher au tribunal

Le testament rédigé par Johnny Hallyday doit-il être exécuté selon le droit américain, pays dans lequel il l’a rédigé et dans lequel il a vécu une grande partie de sa vie, ou selon le droit français, pays dans lequel le Taulier a aussi passé une partie de sa vie ? Pour trancher, les avocats de David Hallyday et Laura Smet ont trouvé un argument massue : le compte Instagram de Laeticia Hallyday, très prolifique avant le décès de son mari. Et ils y ont pointé toutes les fois où le couple était présent en France.