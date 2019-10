Zoom : pourquoi la vidéo du tueur de Halle est-elle encore visible sur le web ?

Mercredi, un homme a ouvert le feu et tué deux personnes aux abords d’une synagogue à Halle, en Allemagne. La vidéo de l’attaque a été diffusée en direct sur Twitch, une plateforme de streaming appartenant au groupe Amazon. Quelques heures après la tuerie, Twitch a assuré avoir retiré la vidéo de sa plateforme et fait le nécessaire pour que son contenu ne soit plus partagé. Pourtant, elle est actuellement toujours disponible. Valentine Oberti nous explique pourquoi.

