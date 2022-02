Zoom : pourquoi le procès Nordahl Lelandais fascine-t-il ?

Le procès de Nordahl Lelandais s’est ouvert ce lundi à Paris. Il est accusé de la disparition et du meurtre de la petite Maëlys. Dès les premières heures du procès, l’ancien militaire a reconnu le meurtre de la petite fille. Pour couvrir ce procès, les chaînes d’infos ont dépêché leurs journalistes sur place et ont suivi minute par minute le déroulé des audiences. Pourquoi l’affaire Maëlys est-elle aussi médiatisée ? Pourquoi le personnage de Nordahl Lelandais est-il si commenté ? On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.