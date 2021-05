Zoom : pourquoi le tabagisme touche davantage les plus précaires ?

Après quatre années de baisse continue, le nombre de fumeurs en France est remonté en 2020. En début d’année, la Fondation Oxfam a publié une étude qui montrait que les inégalités se sont creusées : les riches sont devenus plus riches, les pauvres plus pauvres. Et ce sont ces derniers qui ont le plus augmenté leur consommation de tabac. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.