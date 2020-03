Zoom : pourquoi les compagnies aériennes font elles voler leurs avions à vide ?

En savoir plus sur Yann Barthes

Avec le Coronavirus et les restrictions de déplacements, ajoutés à la psychose généralisée, les avions se vident de leurs passagers. Depuis plusieurs jours, on voit circuler sur les réseaux sociaux les images d’appareils décollant vides, ou presque. Véritable catastrophe écologique, pourquoi ces avions sont-ils autorisés à décoller à vide ? A cause d’une réglementation absurde datée de 1993 qui stipule que si une compagnie aérienne n’assure pas au moins 80% de ses vols, elle peut perdre ses créneaux horaires l’année suivante. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.