Zoom : pourquoi les discours apocalyptiques de Marine Le Pen n'ont rien d'un hasard

Pour sa grande rentrée au Cap d’Agde ce dimanche, Marine Le Pen avait préparé un discours particulièrement positif (non). Tout au long de sa prise de parole, l’ex-patronne des RN a multiplié les énumérations sur les thèmes de l’immigration, de la violence, de la peur, du déclin, de la mort, bref que des sujets particulièrement réjouissants. Et ça n’a rien d’un hasard. Marine Le Pen utilise depuis toujours ces énumérations de façon à provoquer une réaction émotionnelle chez ses auditeurs, ici la peur et la colère.