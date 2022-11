Zoom : pourquoi les faits divers ne sont jamais neutres

Depuis l’affaire Lola, les faits divers, tous plus terribles les uns que les autres, se suivent sur les chaînes d’infos. A tel point que ces affaires finissent par rentrer dans un processus inconscient de simplification du réel qui nous donne à tous le sentiment que la société dans laquelle nous vivons est de plus en plus violente, sans qu’on puisse étayer ce sentiment par des chiffres ou des faits. Ce processus porte un nom : un « heuristique de jugement ». On en parle avec Clément Viktorovitch.