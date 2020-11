Zoom : pourquoi les Français détestent les vaccins ?

En savoir plus sur Yann Barthes

Pourquoi les Français comptent-ils parmi les plus sceptiques d’Europe lorsqu’il s’agit de vaccin ? Après l’annonce de la découverte d’un vaccin anti-Covid par le laboratoire Pfizer, 52% des Français avaient déclaré ne pas souhaiter se faire vacciner, du moins pas dans l’immédiat. Peur d’un vaccin développé à la hâte, des effets secondaires méconnus, les Français se méfient. Et ça ne date pas d’hier. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.