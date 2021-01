En savoir plus sur Yann Barthes

Mercredi après-midi, des militants pro-Trump ont envahi le Capitole, à Washington. Les caméras du monde entier ont suivi l’attaque en direct pendant des heures. Et si cette intrusion résonne autant à travers le monde, c’est parce que le Capitole est l’un des symboles les plus forts de la Démocratie américaine. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.