Zoom : pourquoi Nancy Pelosi a-t-elle déchiré le discours de Donald Trump ?

Entre Donald Trump et Nancy Pelosi, l’ambiance est glaciale. Le président républicain et la présidente – démocrate - de la Chambre des représentants sont en guerre depuis l’arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Nancy Pelosi est également à l’origine de la procédure de destitution engagée contre le président américain. Leur querelle a connu un nouveau chapitre mardi soir, à Washington, à l’occasion du discours de Donald Trump sur l’Etat de l’Union. On en parle avec Lilia Hassaine.

