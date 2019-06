On le sait, Instagram regorge d’influenceurs et d’influençeuses qui font leur beurre grâce à des placements de produits. Ce qu’on sait moins, c’est que les lobbies s’investissent de plus en plus sur la plateforme pour faire passer leurs idées : les lobbies pharmaceutiques, mais aussi… les lobbies des armes à feu. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.