Zoom : quand Vladimir Poutine était encore notre ami

En 22 ans au pouvoir, Vladimir Poutine a vu défiler pas moins de quatre présidents français : Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron. En 22 ans, on est également passé d’une entente cordiale, presque amicale, à un divorce. Sous la présidence de Jacques Chirac, les relations entre la Russie et la France se renforcent. Jacques Chirac offre même, en douce, la légion d’honneur à Vladimir Poutine en 2006. En 2007, Vladimir Poutine rencontre Nicolas Sarkozy, fraîchement élu président. Au G8, le président français s’attache à afficher la solidité de l’entente franco-russe, quitte à en faire un peu trop. En 2012, c’est au tour de François Hollande de reprendre la main sur les relations franco-russes. On se souviendra de la cérémonie du débarquement du 6 juin 1944 où, par un plan de réalisation savamment orchestré, Vladimir Poutine et Barack Obama se sont souri. En 2017, le dirigeant russe est le premier chef d’État invité par le nouveau président Emmanuel Macron, sous les ors de Versailles. Le président français a toujours flatté Vladimir Poutine sur la forme, pas toujours sur le fond. En 2022, il ne reste plus ni le fond, ni la forme. Lilia Hassaine fait le point sur 20 ans de relations franco-russes.