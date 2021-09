Zoom : que reste-t-il de l’amitié entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour ?

Jusqu’en 2014, Eric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon étaient amis. Ils s’envoyaient des fleurs, se trouvaient des points communs. Et soudain, tout bascule. Que s’est-il passé ? Que reste-t-il de leur amitié ? On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.